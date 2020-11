Evropa překročila hranici 400 tisíc mrtvých s covidem

Téměř dvě třetiny evropských úmrtí s covidem-19 připadají na pět zemí. V čele žebříčku je Británie, která již ohlásila 57.551 zemřelých, následuje Itálie s 53.677 úmrtími, 51.914 mrtvých má Francie, 44.668 Španělsko a 39.068 Rusko, píše AFP.

Evropa je podle výpočtů AFP druhou nejhůře zasaženou oblastí na světě podle počtu úmrtí po Jižní Americe a Karibiku, kde se koronavirem SARS-CoV-2 nakazilo již 12,825.500 lidí a 444.026 osob zemřelo.

Coronavirus deaths topped 400,000 Saturday in Europe, the world's second worst-hit region, as parts of the continent began to reopen shops for the holiday seasonhttps://t.co/eL0rg8W8at