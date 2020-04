Evropa se podle Macrona nachází v momentě pravdy

— Autor: EuroZprávy.cz / ČTK

Koronavirová krize představuje nebezpečí pro Evropskou unii, je pro ni momentem pravdy. Francouzský prezident Emmanuel Macron to řekl britskému deníku Financial Times. Macron varoval, že pokud nyní bohatší evropské státy nebudou solidární, mohli by se v zemích jako Itálie, Španělsko a také Francie k moci dostat populisté.