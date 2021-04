Evropa v očkování nezaostává, tvrdí konzultant. Prozradil, kdy bude hotovo

Čísla odpovídají Spojeným státům

Jde jen o to, aby někdo spojil všechny body a odhalil celkový obraz, míní autor komentáře. Deklaruje, že při pohledu na čísla EU se nevede vůbec špatně a přes drama, a přes nejistotu ohledně vakcíny od společnosti AstraZeneca například Německo v poslední době očkuje přes čtvrt milionu lidí denně.

Při přepočtu na počet obyvatel se tak Německo dostalo na americkou úroveň milionu naočkovaných denně, kvituje Livestro. Upozorňuje, že ještě lépe si vedou Itálie a Nizozemsko, které se při stejném přepočtu blíží 1,5 milionu podaných dávek denně, či Francie, která se blíží Bidenovu nedávnému příslibu a při přepočtu vykazuje očkovací tempo, které by v USA odpovídalo 2 milionům dávek denně.

"Tak jako tak, EU jasně plní původní Bidenův slib milionu (dávek) denně," pokračuje konzultant. Domnívá se, že vše naznačuje ještě lepší výsledky do budoucna - společnosti BioNTech a Pfizer prohlašují, že v druhém letošním čtvrtletí dodají 10 milionů dávek nad rámec původně přislíbených 200 milionů, což znamená, že i kdyby v tomto čtvrtletí společnost AstraZeneca nedodala žádné vakcíny, Evropská komise přesto dosáhne svého cíle, tedy rozdělení 300 milionů dávek mezi unijní státy.

Bude mezi nimi i 55 milionů jednodávkové vakcíny od společnosti Johnson & Johnson, kterou nedávno schválila Evropská léková agentura, uvádí Livestro. Navíc nevylučuje, že AstraZeneca konečně vyřeší své problémy, tudíž za aktuálně realisticky pesimistický odhad považuje dodávku 80 ze 180 milionů dávek přislíbených zmíněným výrobcem pro druhé čtvrtletí.

Spolu s tím, jak budou přicházet dávky, tempo evropského vakcinačního programu zřejmě podstatně vzroste, míní autor komentáře. Očekává, že průměrný počet naočkovaných se do poloviny dubna vyšplhá na ekvivalent 2 milionů při přepočtu na stav americké populace a následně se v květnu zvýšit o další milion.

Dobré zprávy se musí prodat

"Není pro nic za nic, že evropští ministři zdravotnictví začínají být stále sebevědomější ohledně naočkování kompletní dospělé populace alespoň jednou dávkou do začátku července," píše Livestro. Připomíná, že na začátku roku předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová představila celounijní cíl v podobě proočkování 70 % dospělých "do léta", který EU s drtivou pravděpodobností splní, jelikož to prakticky garantuje základní matematika.

Do konce března bylo mezi členské státy rozděleno na 100 milionů vakcín a dalších 380 milionů přijde ve druhém čtvrtletí, což znamená, že do poloviny července bude plně proočkováno 270 milionů Evropanů, zhruba 70 % z celkového počtu 380 milionů dospělých, vypočítává konzultant. Podotýká, že jakékoliv dodávky potenciálně nových preparátů dosažení cíle dále uspíší.

Komentář v originálním znění si můžete přečíst zde.

Autor komentáře v této souvislosti zmiňuje především mRNA vakcínu od německé firmy CureVac's, jejíž data z klinických testů již posuzuje Evropská léková agentura. Při dodávkách všech uvedených preparátů pak není nemyslitelné, že EU dokončí očkování dospělé populace dříve než Velká Británie, nastiňuje Livestro. Zmiňuje přirovnání předsedy Evropské rady Charlese Michela, že Spojené království bude vakcinační maraton dokončovat "po čtyřech", zatímco Unie bude v cíli sprintovat.

"Chybí jen nejlepší způsob, jak tyto dobré zprávy prezentovat," tvrdí konzultant. Domnívá se, že strategie se sama nabízí - stačí využít recept, který fungoval v Bidenově případě, a nastavit celoevropský cíl podat za 50 dní 100 milionů dávek, který bude snadné splnit. Evropská média se na tato čísla začnou zaměřovat a spolu s tím, jak bude průměrný počet denně podaných dávek stoupat a cíl se bude blížit, éter se zaplní dobrými zprávami, tvrdí Livestro.

Konzultant doporučuje skončit se současnými řečmi o katastrofě, přestat křičet, kdo a kdy selhal a kde se dá koupit patřičný počet vakcín. Evropa totiž čelí závažné zdravotní krizi a lidé potřebují, aby jim politici dali naději a dodali sebevědomí, soudí autor komentáře. Dodává, že evropská očkovací strategie začíná sklízet úspěch, a podle toho je třeba začít mluvit.

Tón by neměl být příliš entusiastický, připouští Livestro. I tak deklaruje, že momentálně není čas na to slibovat méně vakcín, než je dodáváno.