Svět ve válce: Další přísná opatření, polní nemocnice a Slovinsko v karanténě

Stále přísnější opatření v boji proti šíření koronaviru přijímají nyní především země v Evropě, která se po Číně stala novým ohniskem pandemie. Celostátní karanténa dnes začíná platit ve Slovinsku.

V Itálii, nejpostiženější zemi v Evropě, otevřou dnes polní nemocnici, která bude určena výhradně pacientům nakaženým koronavirem. V Cremoně bude o nemocné ve stanech s celkem více než šesti desítkami lůžek pečovat americká křesťanská organizace Samaritan's Purse. S výstavbou provizorní nemocnice se začne také v Moskvě.

S koncem dnešní výuky se uzavřou školy v Británii. Premiér Boris Johnson ve středu uvedl, že opatření bude platit do odvolání. Skotská první ministryně Nicola Sturgeonová varovala, že by se školy nemusely otevřít až do letních prázdnin.

Země po celém světě se potýkají také s hospodářskými důsledky pandemie. Opatření proti zmírnění jejich dopadů na firmy i zaměstnance dnes oznámí například britský ministr financí Rishi Sunak.

Spojené státy by dnes měly oznámit, že bude platit omezení pro přechod hranic s Mexikem. Cestovat přes ně bude podle agentury Reuters možné jen v nezbytně nutných případech.

K vývoji se dnes odpoledne v Ženevě znovu vyjádří také Světová zdravotnická organizace. Podle jejích čtvrtečních údajů se po celém světě novým typem koronaviru nakazilo již přes 230.000 lidí ve 158 zemích a územích. Nemoci COVID-19, kterou virus způsobuje, již celosvětově podlehlo přes 9800 lidí.