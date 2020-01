Evropané ohrožují migranty. Přenáší na ně virus HIV

Ačkoliv je virus HIV způsobující smrtelné onemocnění AIDS všeobecně známý a prevence proti němu relativně prostá, vymýcení tohoto zabijáka se lidstvu zatím nedaří. Naopak, každý den se na celém světě objeví tisíce nových případů denně, a jak ukazují různé statistiky, až tisíce lidí denně na AIDS také zemřou.

Kolem nemoci, resp. samotného viru, se však točí řada mýtů, z nichž ne všechny jsou pravdivé. Jak upozornil server Politico, jeden z nich se točí kolem turismu a pohybu osob napříč státy. Stejně, jako byla Británie rok před brexitem přesvědčena, že do ní míří nemocní lidé proto, že úhradu za léky proti AIDS proplácí v plné výši, jsou i lidé přesvědčeni, že virus HIV v Evropě šíří migranti.

V dávných dobách by měli pravdu, neboť nemoc skutečně pochází z Afriky. Dnes je ale situace jiná. "Z hlediska historie se předpokládalo, že HIV pozitivní migranti byli infikováni ve svých domovských zemích ještě před příchodem do Evropy," řekl podle serveru Teymur Noori, expert na HIV z Evropského střediska pro prevenci a kontrolu nemocí.

Tento předpoklad se ale za posledních šest nebo sedm let změnil. Studie totiž ukazují, že migranti jsou po příchodu do Evropy po mnoho let ohroženi touto chorobou. nestačí je tedy prověřovat pouze při vstupu na Evropské břehy.

Počty nakažených se v západní Evropě snižují, jak ale uvádí Politico, druhou největší skupinou nositelů viru HIV jsou právě migranti, kteří tvoří 4 z 10 nakažených. Vůbec nejvíce nakažených tvoří homosexuálové.

Studie přitom ukazují, že 63 procent nepůvodních obyvatel zemí EU nebo Švýcarska, kterým byl za posledních pět let diagnostikován virus HIV, se nakazilo až po příchodu do Evropy.

Důležitým faktorem je také geografie. 71 procent lidí původem z Latinské Ameriky nebo Karibiku pravděpodobně virus získalo v Evropě, ve srovnání se 45 procenty lidí ze subsaharské Afriky.

Výsledek studie z roku 2017 překvapil i samotnou spoluautorku. Fiona Burnsová ale následně uvedla, že přesvědčení, že většina migrantů přichází do Evropy už nakažená, neodrážel její lékařské zkušenosti. "Musíte být relativně silní a fit, abyste byli schopni cestu zvládnout," dodala.

Vědci však mají vysvětlení, proč jsou migranti náchylnější k nákaze virem HIV. Pro homosexuální muže pocházející z méně rozvinutých kultur se v Evropě otevírají úplně nové možnosti, co se sexuality týče.

Jiní lidé přicházející do Evropy si mohou myslet, že hrozba není tak vážná, protože přišli ze zemí s vysokou prevalencí do zemí s nízkou. Už si ale neuvědomují, že i v Evropě je virus HIV početně rozšířen.

Posledním faktorem podle vědců je, že lidé, kteří se zabývají stěhováním do jiné země, hledáním místa k životu, přizpůsobováním se nové kultuře, sháněním jídla a starostmi o své imigrační postavení, prostě nemyslí tolik na své zdraví.