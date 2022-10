Evropě má zajistit bezpečnost jednotný bojový tank. Němci a Francouzi ale v projektu nechtějí Poláky

Americká armáda se v tiskovém prohlášení na svých oficiálních stránkách pochlubila pomocí svým polským spojencům prostřednictvím tanků Abrams a výcviku jednotek našich severních sousedů. „Síla NATO tkví v jeho jednotě, která nikdy nebyla silnější než dnes,“ nastínil náměstek ministra obrany USA pro akvizice, logistiku a technologii Doug Bush v prohlášení. Kontrakt na tyto tanky Poláci s Američany uzavřeli letos v červenci jen rok po žádosti Polska z července 2021. „Abrams SEPv3 jsou nejschopnější tanky na světě. Technologicky pokročily ve schopnosti přežít, zabíjet, ve spolehlivosti a komunikaci. Mají také prostor pro budoucí vylepšování,“ zní v prohlášení armády USA. První dodávky obrněnců do Polska dorazí okolo ledna 2025 společně s technickou podporou v podobě několika skladů.

Rozšiřování polských ozbrojených sil o těžké zbraně nekončí pouze na druhé straně Atlantiku. Země podepsala podle agentury Reuters smlouvu s Jižní Koreou na tanky a houfnice v celkové hodnotě 5,8 miliard dolarů. V přepočtu má koupě hodnotu téměř 150 miliard korun. „Firma Hyundai Rotem Co. doručí Polsku tanky K2 Black Panther a zbrojařská společnost Hanwha Corp samohybné houfnice K9,“ citovala Reuters Správu programu akvizice obrany (DAPA). Jižní Korea od tohoto obchodu mimo jiné očekává prohloubení vztahů s evropskými zeměmi a upevnění pout v bezpečnostních kapacitách východní Asie a Evropy.

Německá armáda bude největší v Evropě, touží Scholz

Německý kancléř Olaf Scholz podle webu německé vlády řekl, že Bundeswehr má na rok o 100 miliard euro vyšší rozpočet, tedy zhruba 2,5 bilionu korun. „Více než dvě procenta HDP půjdou na obranu,“ informoval kancléř. Odvolal se na ruskou invazi a Ukrajinu, která velkou měrou ohrozila evropskou bezpečnost a bezpečnost Severoatlantické aliance.

Nebezpečí ze strany Kremlu donutilo jednat francouzskou a německou armádu jako jeden celek. Nyní spolupracují na náhradě jejich hlavních bitevních tanků za jednotný „evropský“ tank. Francouzské Leclerc a německé Leopard 2 postupně rozprodávají - zhruba padesátku z nich obdrží také Česká republika.

Do roku 2035 má tedy dojít ke sjednocení páteřního obrněného vojska obou zemí. Tento tank však bude daleko před ostatními. „Cílem je nabídnout obsluze tanků kompletní přehled, včetně automatických situačních analýz s podporou umělé inteligence v reálném čase. Navíc tankisté budou dostávat data od všech těchto obrněných vozidel, která se propojí,“ uvedl jeden z velitelů pozemních sil NATO Jan Erbe pro web společnosti HENSOLDT, která vyrábí moderní vybavení pro armády. Toto vybavení má za cíl právě zajišťování pozic jednotek na bojišti pomocí senzorů a následného sběru dat.

Tzv. hlavní pozemní bojový systém (MGCS) bude podle společnosti Forecast International expandovat také do Itálie. „Původně mělo jít o rozdělení výroby jedna ku jedné na Francii a Německo. Nyní se již hovoří i o italských národních zájmech, kdy Italové chtějí mít suverenitu v jejich regionálních obranných možnostech,“ popisuje společnost na svém webu. Německá společnost KNDS, která z velké části vojenskou techniku zemi poskytuje, očekává náklady v přepočtu okolo 30 miliard korun na tento projekt. Právě Italové by do něj chtěli zasáhnout a na rozhodnutí se bude čekat do konce roku 2022. Nemusí jít o přímé zapojení do projektu MGCS, ale firma hledá další společné projekty s dalšími zeměmi, jak popsal server Forecast Int.

Spolupráce s Poláky není na pořadu dne

Zpravodajský web Armádní noviny upozornil na rozmanitost bojové techniky, která v rámci NATO působí. „Podle německého deníku Die Welt je v evropských zemích NATO 17 různých bojových tanků a 37 různých modelů obrněných vozidel,“ vypočítal web. Tlak údajně přichází hlavně od Francie, podle níž Poláci nakupují příliš amerických zbraní. V globálním měřítku jde o druhé největší příjemce americké výzbroje hned po Saúdské Arábii.

„Varšava by se ráda zúčastnila společného projektu vývoje nového tanku Main Ground Combat System (MGCS), ale Němci a Francouzi by raději realizovali tento projekt sami. Další zbrojní projekty jsou pro Polsko realizovány příliš pomalu,“ citují Armádní noviny Die Welt. Polsko se cítí ohroženo ze strany Ruska především po letošní invazi na Ukrajinu.

Podle francouzského zpravodajského webu Meta Defense by se do projektu chtěly mimo Itálii a Polsko zapojit také Norové a Britové. „Očekáváme, že se do projektu v krátkém časovém horizontu zapojí také jiné evropské země,“ řekl podle Meta Defense prezident zbrojařské společnosti KNDS Franck Haun. Především Paříž však se zapojováním ostatních zemí chce počkat, dokud nebudou plány na tento tank hotové. Rámcově jde zhruba o konec roku 2023. Kromě výše zmíněných čtyř zemí už k dubnu 2022 vyjádřily zájem o zapojení také Švédové a Španělé.