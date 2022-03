Evropská agentura doporučila pro očkování dětí proti covidu i vakcínu Spikevax

V Česku už se děti od pěti let očkují dříve schválenou dětskou vakcínou Comirnaty od firmy Pfizer/BioNTech, aplikováno bylo podle dat o očkování téměř 100.000 dávek.

Děti ve věku pět až 11 let se v ČR začaly očkovat 13. prosince loňského roku. Podle denní zprávy ministerstva zdravotnictví o postupu očkování již rodiče nechali očkovat nebo k očkování přihlásili více než 53.600 dětí, což je necelých sedm procent populace v tomto věku. Ze starších dětí ve věku 12 až 15 let je to 48,9 procenta populace v tomto věku, asi pět procent má posilující dávku očkování. Mezi staršími 16 let jsou očkovány proti covidu-19 více než tři čtvrtiny lidí.

Obecně jsou ve větším riziku vážného průběhu nemoci covid-19 senioři a chronicky nemocní. Odborníci ale upozorňují na to, že zejména v poslední době přibývají vážné průběhy i u dětí.

Data o nákazách a hospitalizacích ukazují, že dětí do 14 let se v ČR nakazilo necelých 600.000, tvoří tak asi šestinu všech nakažených. Nejvíc z nich bylo dětí nad deset let, téměř 290.000, nejmenších do čtyř let bylo zhruba 92.000. Hospitalizací bylo celkem téměř 206.000, děti z nich tvořily asi 1,4 procenta. Z celkově téměř 2900 hospitalizovaných dětí bylo 1658 mladších čtyř let. Statistiky také evidují devět dětí do 14 let, které v souvislosti s covidem-19 zemřely.

Stovky dětí od začátku pandemie lékaři evidují s takzvaným postcovidovým syndromem (PIMS), tento multisystémový zánět se objevuje dva až čtyři týdny po prodělání covidu a často také vyžaduje i hospitalizaci dítěte.