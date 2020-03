Evropská komise chce smazat platové rozdíly mužů a žen, představila nová pravidla

Ženy v zemích EU podle statistik komise vydělávají v průměru o 16 procent méně než muži, což se výrazně projevuje i na jejich penzích, kde je rozdíl až 30 procent. Brusel se dosud snažil problém řešit například prostřednictvím doporučení pro jednotlivé země v rámci hospodářských cyklů. Letos chce ovšem přijít se "závaznými pravidly platové transparentnosti", která by měla pomoci podstatně zlepšit situaci.

"Naše společnost prochází významnými změnami, stává se zelenější a digitálnější, a my musíme zajistit, aby ženy a muži měli stejné příležitosti a aby změny nerovnost dál neprohlubovaly," prohlásila Jourová, která má v komisi na starosti evropské hodnoty a transparentnost. Ženy podle ní stále doplácejí na to, že se část života starají o děti či že se častěji věnují profesím, které jsou obecně méně placené. Kromě toho však narážejí i na to, že jim zaměstnavatelé za stejnou práci nabídnou horší podmínky než mužům.

