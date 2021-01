Evropská komise doporučuje naočkovat do léta až 70 procent dospělých

Aktualizováno 18:09 — Autor: EuroZprávy.cz / ČTK

Země Evropské unie by měly do března naočkovat proti covidu-19 čtyři pětiny lidí starších 80 let, lékařů a zdravotníků. Do léta by pak vakcínu mělo dostat alespoň 70 procent dospělých obyvatel členských států. Doporučila to dnes Evropská komise, podle níž je rychlé očkování ve všech unijních zemích hlavním nástrojem pro překonání téměř rok trvající pandemie.