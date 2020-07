Evropská komise nabádá státy, aby se připravily na další vlnu nákazy covid-19

Země EU mají podle Evropské komise zajistit rychlou reakci na případné šíření nákazy a také společně usilovat o to, aby byla vyvíjená vakcína dostupná všem obyvatelům.

Celkem desítka zemí podle Bruselu již spustila vlastní aplikace, které umožňují vysledování kontaktů nakažených lidí a varují před možnou nákazou. Dalších 11 států se je chystá uvést do provozu v blízké budoucnosti. Unijní exekutiva hodlá připravit technologické podmínky pro to, aby mohli lidé aplikace stažené v jedné zemi používat i v dalších státech.

Česko je mezi státy, které již svou aplikaci spustily. Podle ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha se na září chystá nová verze, jež bude umět komunikovat s podobnými aplikacemi v Německu a dalších zemích.

Podle komise by mělo včasné zjištění nákazy a izolace nakažených předejít tomu, aby státy začaly opět zavádět masivní opatření typu kontrol na hranicích.

"Na základě poznatků z uplynulých měsíců plánujeme dopředu, abychom nemuseli improvizovat. Zvyšujeme připravenost na všech frontách, abychom zachovali jednotný trh s jeho hlavními svobodami a usnadnili cestu k hospodářskému a sociálnímu oživení v celé EU," prohlásil dnes místopředseda EK Margaritis Schinas.

