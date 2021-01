Evropská komise nakoupí dalších 300 milionů dávek vakcíny Pfizer/BioNTech

Komise tak po kritice od některých politiků členských zemí, podle nichž není v první fázi dostatek vakcín pro všechny státy, zvýšila dosud objednané množství očkovací látky od zmíněných firem na dvojnásobek.

"Nyní dáváme členským státům možnost, aby zakoupily více dávek první schválené vakcíny," prohlásila dnes šéfka komise. Nový kontrakt zajišťuje EU 200 milionů dávek s předkupním právem na dalších 100 milionů. Distribuce prvních 85 milionů z navýšeného množství by podle von der Leyenové měla začít ve druhém čtvrtletí.

We make sure Europeans have sufficient doses of safe & effective #COVID19 vaccines.



We now enable EU countries to buy more doses of the 1st vaccine approved in EU.



They can now buy up to 300 million more doses of the #BioNTech/@Pfizer vaccine.https://t.co/vjZd0L17VL