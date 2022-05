Evropská komise neví o státech či firmách, které by za ruský plyn platily v rublech

Polská ministryně životního prostředí Anna Moskwová prohlásila, že její země má i po odpojení od ruského plynu dostatečné zásoby a vyzvala k bojkotu ruského požadavku. Naproti tomu italský ministr pro ekologickou tranzici Roberto Cingolani volal po dočasném umožnění plateb v rublech.

Ministři se dnes mimořádně sešli zejména kvůli ruskému kroku z minulého týdne, kdy plynárenská společnost Gazprom přestala dodávat klíčový energetický zdroj do Polska a Bulharska, jehož firmy odmítly platit v rublech. Podle informací některých médií poté několik firem ve snaze udržet si dodávky ruského plynu přislíbilo otevřít účty u ruské banky či zvážit možnost platby v rublech. To by však podle komise bylo porušení protiruských sankcí, které EU přijala v reakci na ruskou agresi na Ukrajině.

"Komise nemá informace o žádných zemích či soukromé společnosti, které by tak chtěly učinit," řekla dnes na adresu rublových plateb komisařka pro energetiku Simsonová.

Ministři od ní dnes chtěli slyšet podrobnější vysvětlení, při jakém postupu firmy poruší sankce a co je ještě v souladu s pravidly. Činitelé komise minulý týden prohlašovali, že pokud firma zaplatí v eurech či dolarech a tím bude transakce ukončena, bude postup v pořádku. Pokud však bude platba hotova až po převodu peněz na druhý účet v rublech, proviní se proti sankcím.

Simsonová upřesnila, že pokud bude převod v rukou ruských orgánů a platba bude dokončena připsáním rublů na účet Gazprombank, půjde o porušení sankcí. Komise by detailnější rozbor k platbám a sankcím měla státům poskytnout během několika dnů.

Zástupci řady vlád dávali najevo, že jejich země nechtějí na dosavadním systému nic měnit a nepřistoupí na platby v rublech.

"Jsme zcela bezpečně zásobováni a vyzýváme další země, aby nepodporovaly Putinův dekret a požadavek platit v rublech," řekla dnes polská ministryně. Podobně se vyjadřovali i její kolegové z ostatních zemí EU. Jediným státem, který dosud dával najevo ochotu platit v ruské měně, bylo Maďarsko.

Možnost připojit se k rublovým platbám však po jednání nevyloučil ani slovenský ministr hospodářství Richard Sulík. "My uděláme všechno pro to, abychom odpojení nebyli," prohlásil s odkazem na osud Polska a Bulharska. Slovensko podle něj bude do Moskvy platbu za dubnové dodávky plynu posílat až 20. května a do té doby chce počkat na vývoj situace u ostatních zemí a podrobný návod od komise.

Italský ministr Cingolani bruselskému webu Politico řekl, že by se mělo na "několik málo měsíců" povolit evropským energetickým firmám platit za dodávky z Ruska rubly. Energetické firmy se podle něj nachází ve svízelné situaci, protože hrozí, že by platbou v rublech porušily sankce, a současně jim hrozí přerušení dodávek v případě, že ruskému požadavku nevyhoví. Minulý týden italská energetická společnost ENI, ve které má podíl vláda, uvedla, že požadavek platit v rublech zkoumá, účet v ruské měně si ale zatím nezřídila. Itálie se snaží snížit svou energetickou závislost na ruském plynu zvýšením dodávek například z afrických zemí.