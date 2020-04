Evropská komise zahájila s Polskem řízení kvůli možnosti postihovat soudce

Pokud Varšava námitkám nevyhoví, může EK podat stejně jako v předchozích případech žalobu k Soudnímu dvoru EU. Komise dlouhodobě vede s Polskem řízení kvůli dalším částem soudní reformy. Polská vláda tvrdí, že organizace justice je výhradně věcí členských států, po verdiktech unijního soudu však několik částí kritizovaných zákonů pozměnila.

Národně konzervativní vládní strana Právo a spravedlnost (PiS) prosadila přes výzvy EK v prosinci díky své většině v parlamentu zákon, který má podle kritiků umlčet a potrestat soudce zpochybňující soudcovskou radu. Tento orgán, na jehož obsazení má PiS přímý vliv, má pravomoc navrhovat prezidentovi nové soudce. Podle vlády je zákon, který vstoupil v platnost v lednu, důležitý pro zachování řádu v justičním systému, kde podle poslanců PiS narůstá anarchie.

Member States can reform their judiciary, but they have to do it without breaching the EU treaties.



I invite the Polish government to address our concerns and stand ready for fair and open dialogue. #ruleoflaw #coronavirus