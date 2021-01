Evropská pobočka WHO varovala před brzkým uvolňováním

— Autor: EuroZprávy.cz / ČTK

Evropská pobočka Světové zdravotnické organizace (WHO) dnes varovala, že je příliš brzy na to, aby se Evropa zbavila zátěže restrikcí přijatých v boji s koronavirem. Omezení by měla být podle šéfa evropské WHO Hanse Klugeho zachována navzdory tomu, že ve většině zemí regionu se epidemická situace zlepšuje.