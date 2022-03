Evropská unie přijala čtvrtý balík sankcí proti Rusku

— Autor: EuroZprávy.cz / ČTK

Evropská unie dnes formálně přijala čtvrtý balík sankcí proti Rusku, na jehož podobě se zástupci členských zemí dohodli v pondělí. Oznámila to Rada EU. Unijní země mimo jiné zakázaly vývoz luxusního zboží včetně aut či jakékoli investice do ruské energetiky. Do Evropy se naproti tomu nově nesmí dovážet ruská ocel či železo.