Evropská unie usiluje o dodatečné dodávky plynu z Nigérie

EU dovozem z Nigérie zajišťuje 14 procent svých celkových dodávek zkapalněného zemního plynu (LNG) a tento podíl by se mohl více než zdvojnásobit, řekl Baldwin agentuře Reuters. Nigérie podle Baldwina zlepšuje bezpečnostní situaci v deltě Nigeru a po srpnu plánuje obnovení provozu potrubí, které by umožnilo zvýšit vývoz plynu do Evropy.

Produkci ropy a plynu v Nigérii narušují krádeže a poškozování potrubí. Terminál producenta Nigeria LNG na ostrůvku Bonny Island v důsledku toho funguje pouze na 60 procent kapacity. "Pokud se to podaří dostat nad 80 procent, mohl by existovat dodatečný LNG, který by mohl být využitelný pro dodávky do Evropy," uvedl Baldwin. Dodal, že nigerijští představitelé vyjádřili přesvědčení, že v této záležitosti bude dosaženo pokroku, a navrhli další jednání o dodávkách do EU na konci srpna.

Nigérie loni do EU vyvezla 23 miliard krychlových metrů plynu. Objem nigerijských dodávek do EU nicméně v posledních letech klesal, v roce 2018 činily 36 miliard krychlových metrů, upozornil Baldwin.

EU se nyní potýká s poklesem dodávek zemního plynu z Ruska. Situace se zkomplikovala, když Rusko v únoru zahájilo útok na Ukrajinu a unie v odvetě přijala sérii protiruských sankcí. V loňském roce EU z Ruska dovezla 155 miliard krychlových metrů zemního plynu. Ruský plyn se tak podílel zhruba 45 procenty na celkovém dovozu plynu do EU a zhruba 40 procenty na celkové spotřebě plynu v EU.

Evropská komise tento týden navrhla, že členské země EU by měly kvůli očekávanému výpadku dodávek ruského plynu omezit během nadcházející topné sezóny spotřebu plynu o 15 procent. Tento cíl by měl být dobrovolný, Brusel by však podle návrhu mohl po konzultaci s členskými zeměmi vyhlásit stav plynové nouze, který by vyžadoval povinná omezení spotřeby v celé EU.