Evropská komise uvažuje o vyřazení Maďarska z globální dohody o daních

Podle serveru úředníci EK obvolávají jednotlivé země, aby zjistili jejich ochotu k tzv. dohodě o posílené spolupráci, která by zrušila veto Budapešti vůči této iniciativě. Daňové zákony vyžadují jednomyslnost, aby mohly projít bruselských legislativním mechanismem. To dává jakékoli zemi EU pravomoc je zablokovat. Posílená spolupráce by však členským zemím, které jsou opatřením nakloněny, umožnila postupovat bez nutnosti dosáhnout jednomyslnosti. Pokud bude mít vyřazení Maďarska podporu, může EK představit iniciativu posílené spolupráce před zasedáním ministrů financí příští měsíc.

"Realizace historické mezinárodní dohody o minimálním zdanění má pro Evropskou komisi vysokou prioritu," uvedl mluvčí EK na dotaz serveru Politico. "Jsme v úzkém kontaktu s členskými státy, abychom tohoto cíle dosáhli."

Maďarské veto týkající se dohody o minimální sazbě daně je pro Brusel nepříjemné. Instituce EU doufaly, že dohodu rychle zavedou a budou tak udávat tempo více než 130 zemím, které dohodu o minimální dani rovněž podpořily, včetně USA, Číny, Indie a Británie.

Hlavním organizátorem iniciativy reforem firemních daní je Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD). Cílem je, aby se daňové ráje staly zbytečné a zajistit, aby nadnárodní společnosti a technologičtí giganti platili spravedlivý podíl ze svého zisku v jednotlivých zemích. Daňová reforma se skládá ze dvou částí: z daňové sazby pro nadnárodní firmy a z opatření, které zajistí, aby 100 největších společností světa platilo daně ze svých operací a tržeb po celém světě. Představitelé skupiny předních ekonomik světa G20 návrh schválili loni na podzim, OECD ale ještě dokončuje pravidla zdanění 100 největších firem.