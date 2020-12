Evropský parlament vyloučil možnost schválení dohody s Británií do konce roku

Obě strany ani po měsících rozhovorů nedospěly ke kompromisu ohledně přístupu unijních rybářů do britských vod či ohledně společných pravidel hospodářské soutěže. Přechodné období vyprší poslední letošní den a po jeho konci už se Británie nebude řídit unijním právem. Europoslanci minulý týden oznámili, že mezním termínem pro uzavření dohody, aby ji stihli schválit, je neděle 20. prosince.

"Evropský parlament dělal vše, co bylo v jeho silách, aby udělil svůj souhlas do konce přechodného období, a je připraven podniknout jakýkoli krok, aby minimalizoval negativní dopad na občany a firmy," napsal dnes na twitteru brexitový koordinátor EP David McAllister po schůzce skupiny zabývající se vztahy s Británií.

The @Europarl_EN has done its utmost to be in a position to grant consent before the end of the transition period and is committed to take any step that minimises disruptions for our citizens and businesses. Later, I will meet @EP_President to discuss the next possible steps. /2