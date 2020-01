Experti skládají roztrhaná akta Stasi ručně. Bude to trvat desítky let

Na zpracování čekají tisíce pytlů s útržky a ústřižky a ruční rekonstrukce by mohla trvat ještě desítky let. "Ale my to nevzdáváme," řekl někdejší východoněmecký disident Jahn.

Stasi sloužila vládnoucí Jednotné socialistické straně Německa (SED) v komunistické Německé demokratické republice jako nástroj dohledu nad občany.

V době hroucení berlínské zdi na podzim 1989 chtěli agenti Stasi akta zničit. Skartovací stroje ale nestačily, a tak byly dokumenty trhány i ručně. Opoziční aktivisté však tento proces zastavili a útržky napěchovali do pytlů. Kromě toho zůstalo mnoho dokumentů neponičených.

Zhruba 20 pracovníků v Berlíně a v několika pobočkách BStU podle Jahna nyní cáry papíru skládá dohromady při namáhavé mravenčí práci. Z původních 16.000 pytlů se zabavenými dokumenty byla ukončena rekonstrukce obsahu 520 z nich. Obsah 23 pytlů se podařilo poskládat s pomocí počítače.

Do projektu "virtuálního puzzle" Německo investovalo více než šest milionů eur (přes 153.000 korun). Od počítačového zpracování se očekávalo rychlé a rozsáhlé scelení papírů, ale před dvěma lety byla tato metoda uložena k ledu, protože technické předpoklady pro tak masivní zpracování se ukázaly jako nedostatečné a chyběly speciální skenery.