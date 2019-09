Exšéfa estonské pobočky Danske Bank našli mrtvého, proslul jako workoholik

Policie po manažerovi pátrala od pondělí, kdy ráno odešel v běžeckém oblečení ze svého domu v Tallinnu a nevrátil se.

#DanskeBank Executive #AivarRehe, who was the #CEO of the Branch Ensnared in the 220Bn $ #MoneyLaundering Scandal Found Dead. https://t.co/1wfvtPNZRs