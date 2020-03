Fico po porážce SD nehodlá odstoupit z čela Směru-SD

"Rozhodneme se, co uděláme, je to otázka času... Chci vést levicovou stranu," řekl Fico, podle něhož Směr má takovou stranou zůstat. Vyloučil, že by uvažoval o přenechání funkce předsedy strany dosluhujícímu premiérovi Peteru Pellegrinimu. Ten je místopředsedou sociálních demokratů a byl také volebním lídrem strany v sobotních volbách.

Pellegrini i Fico uznali volební porážku Směru-SD. Zatímco v parlamentních volbách před čtyřmi lety strana dostala 28,28 procenta hlasů, nyní se její volební zisk ztenčil na 18,29 procenta. Vítězem hlasování se stalo opoziční hnutí Obyčejní lidé a nezávislé osobnosti, jehož šéf Igor Matovič vyloučil povolební jednání s Ficovou stranou.

Směr byl nejsilnější stranou od hlasování v roce 2006 a pod Ficovým vedením vyhrál čtvery parlamentní volby za sebou.