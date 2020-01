Fico představil priority Směru a zkritizoval Čaputovou

Představil rovněž programové priority své strany, které se týkají důchodů, podpory rodin a zdravotnictví. Informují o tom slovenská média.

Slovenská policie tento týden Trnku zadržela kvůli podezření ze zneužití pravomocí a navrhla prokuratuře, aby požádala u soudu o uvalení vazby. Prokuratura však stíhání Trnky označila za nedůvodné a nařídila jeho propuštění na svobodu.

Čaputová označila zadržení Trnky za průlom pro spravedlnost na Slovensku. Kvůli jeho propuštění si nyní hodlá předvolat policejního prezidenta Milana Lučanského i generálního prokurátora Jaroslava Čižnára. "Co má co generální prokurátor a prezident PZ (policejního sboru) vysvětlovat prezidentce," prohlásil dnes Fico. "Buď respektujeme, nebo nerespektujeme rozhodnutí orgánů činných v trestním řízení," dodal.

Fico dnes kritizoval rovněž opozici a vyjádřil přesvědčení, že jeho strana má na to, aby vyhrála 29. února parlamentní volby. V případě účasti v nové vládě chce podle něj strana prosadit tři zásadní opatření. Ta zahrnují zavedení třináctého důchodu i třináctého rodinného přídavku a řešení problému s nedostatkem pracovních sil ve zdravotnictví tím, že by lékaři po vystudování museli buď deset let pracovat na Slovensku, nebo za své studium zaplatit 55.000 eur (zhruba 1,4 milionu Kč).

Třináctý důchod má být určený pro každého důchodce ve výši průměrné penze 460 eur. Podle Fica si toto opatření vyžádá kolem 300 milionů eur. "Rodinám chceme poskytnout třináctý rodinný příspěvek vyplácený v srpnu. Pojďme hovořit o výši například 400 eur, což by bylo 400 milionů eur na milion dětí," uvedl rovněž předseda Směru.