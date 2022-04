Finsko a Švédsko by se mohly o vstupu do NATO rozhodnout společně

— Autor: ČTK

Finsko a Švédsko by se mohly o tom, zda vstoupit po ruské invazi na Ukrajinu do NATO, rozhodnout společně. Potvrdil to dnes podle agentury Reuters finský ministr zahraničí Pekka Haavisto. Rozhodnutí v obou severských zemích podle něj mohou padnout v rozmezí dnů či týdnů.