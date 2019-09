Finsko srazilo Británii na kolena. Trpělivost s brexitem došla

Britští zejména opoziční poslanci ale chtějí zabránit brexitu bez dohody. V případě, že by tento neřízený odchod z EU hrozil, podle zákona, který prosazují, musí premiér Boris Johnson dopisem požádat předsedu Evropské rady Donalda Tuska o další odklad brexitu, tentokrát do 31. ledna 2020.

Země Evropské unie budou podle finského premiéra požadovat "nějaký budoucí scénář", ...který by zdůraznil, že by se mohlo začít dít něco rozumného". "Nemá smysl" dávat Británii další odklad, když "to nikam nepovede", řekl Antti Rinne novinářům ve finském parlamentu. "Nemyslím si, že pro takový odklad najdeme většinovou podporu (mezi současnou sedmadvacítkou)," doplnil.

Návrh zákona, o němž se má dnes hlasovat v britském parlamentu, dává vládě Borise Johnsona čas do 19. října na dosažení nové dohody s Evropskou unií na unijním summitu 17. října, nebo požaduje souhlas parlamentu v případě "divokého" odchodu z unie. Pokud vláda nesplní ani jednu podmínku, musí premiér požádat předsedu Evropské rady o další odklad brexitu.