Finský úřad doporučil do 11 let očkovat jen rizikové děti

Očekává se, že finská vláda doporučení institutu přijme.THL uvedl, že očkování by mohlo začít, jakmile Finsko získá schválené dávky. Předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová ve středu prohlásila, že vakcíny pro děti od pěti do 11 let budou mít členské státy EU k dispozici 13. prosince.

"Získání více informací o bezpečnosti vakcín je ještě důležitější, pokud chceme ovlivnit průběh pandemie očkováním dětí," uvedla hlavní lékařka institutu Hanna Nohyneková. Dodala, že děti těžce onemocní jen zřídka a vakcína jim prospěje jen nepatrně. Očkování dětí dle jejího názoru pouze oddálí hospitalizace neočkovaných dospělých.

Institut dnes rovněž doporučil přeočkování třetí posilující dávkou a to pět až šest měsíců po podání druhé dávky.

Evropská agentura pro léčivé přípravky (EMA) minulý týden schválila vakcínu proti nemoci covid-19 od firem Pfizer/BioNTech u dětí ve věku od pěti do 11 let. Takto staré děti mají dostávat třetinové množství látky oproti dávce doporučené pro dospívající a pro dospělé. Vakcínou Pfizer/BioNTech jsou nyní v zemích Evropské unie očkováni lidé od 12 let. U mladších dětí od pěti let už použití této očkovací látky dříve schválily Izrael, Spojené státy nebo Kanada.