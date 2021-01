Firmy Curevac a Bayer uzavřely smlouvu o spolupráci na vakcíně

Obě firmy dnes podle agentury DPA oznámily, že uzavřely dohodu o spolupráci a službách. Bayer se má zapojit do nákladných prací, které jsou nutné pro schválení vakcíny a má se podílet na příslušné studii. Kromě toho má pomoci zajistit dodavatelské řetězce. Smlouva však podle DPA neobsahuje ustanovení, že Bayer převezme také samotnou výrobu vakcíny.

CureVac and @Bayer join forces and signed a collaboration and services agreement. Bayer will support the further development, supply and key territory operations of CureVac's #COVID19 #vaccine candidate #CVnCoV. ➡️https://t.co/wEkb5yNvm6 pic.twitter.com/ObNzsKuDNF