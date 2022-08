Francie a Německo podle Reuters nechtějí, aby EU skončila s vízy ruským turistům

Turistická víza pro ruské občany jsou jedním z témat neformálního zasedání unijních ministrů zahraničí, který dnes začíná v Praze. Diplomaté už dříve avizovali, že EU se zřejmě shodne na kompromisu - pozastavení zjednodušeného vydávání víz.

"Ačkoli rozumíme obavám některých členských zemí v tomto kontextu, neměli bychom podceňovat moc, kterou může mít transformativní zážitek v podobě vlastní zkušenosti s demokratickým systémem, zejména pro budoucí generace," stojí v dokumentu. "Naše vízová politika by to měla odrážet a dál v EU umožňovat mezilidské kontakty s ruskými občany, kteří nejsou navázaní na ruskou vládu," citovala ze společného stanoviska agentura Reuters.

Plošné pozastavení vydávání víz ruským turistům či výrazné snížení jejich počtu požadují mimo jiné Polsko, Finsko, Česko či pobaltské země. Diplomaté tento týden naznačili, že možný kompromis by mohl spočívat v pozastavení dohody z roky 2007, která vydávání víz ruským turistům usnadňuje. To by znamenalo, že žádosti podané ruskými občany by neměly přednostní právo na zpracování. Pro Rusy by tak získání víz do schengenského prostoru bylo byrokraticky náročnější, dražší a především by na ně čekali výrazně déle.