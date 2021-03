Francie chce, aby proti koronaviru očkovali i zubaři a veterináři

Francie chce do celostátní očkovací kampaně proti covidu-19 nově zapojit také zubaře a veterináře, kteří na to podle ní mají dostatečnou kvalifikaci. Jejich zapojení dnes doporučil francouzský zdravotnický úřad HAS. Už nyní ve Francii za jistých podmínek mohou očkovat lékárníci a porodní asistentky.