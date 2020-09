Francie chce pro Štrasburk odškodnění za zrušená zasedání Evropského parlamentu

Beaune řekl, že je připravený bojovat za "rychlý návrat plenárních zasedání do Štrasburku, kde by měly být". Podle unijních smluv by se měli europoslanci dvanáctkrát do roka sejít na tři a půl dne ve Štrasburku, francouzském městě nedaleko hranice s Německem, které je symbolem evropského smíření.

Kvůli pandemii covidu-19 se ale Evropský parlament od března schází v Bruselu.

Minulý týden předseda EP David Sassoli oznámil, že se i zářijová plenární schůze kvůli epidemickému vývoji ve Francii uskuteční v belgické metropoli. Ve Štrasburku je přitom řada podnikatelů finančně závislá na pravidelném příjezdu a přenocování zhruba 2500 politiků, jejich spolupracovníků, novinářů či lobbistů.

Beaune dnes po jednání s prefektkou departementu Bas-Rhin Josiane Chevalierovou a se štrasburskou starostkou Jeanne Barseghianovou uvedl, že by odškodněním města mohlo být uspořádání dalších unijních akcí ve Štrasburku, například některých konferencí či vrcholných schůzek.

Pravidelné stěhování europoslanců do Štrasburku je dlouhodobě předmětem kritiky kvůli finančním i ekologickým nákladům, které s sebou přináší. Zrušení této praxe by ale musely schválit všechny členské země EU včetně Francie, která se staví zásadně proti.