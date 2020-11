Francie chce zakázat zveřejňování fotek policistů, návrh zákona budí kontroverze

Norma, o které začalo Národní shromáždění jednat, měla původně rozšířit pravomoci městské policie a stanovit pravidla pro soukromé bezpečnostní agentury. Strany, které v parlamentu podporují prezidenta Emmanuela Macrona a v dolní komoře mají většinu, ale do předlohy vložily pasáž, která je podle nich reakcí na stížnosti policejních odborů. Ty tvrdí, že policisté a četníci stále častěji čelí výhrůžkám a útokům.

Podle doplněného textu by novým trestným činem bylo šíření fotografií či videí, na kterých by byl obličej či jiný prvek, podle něhož by bylo možné policistu nebo četníka identifikovat, a to v případě, že šiřitel měl v úmyslu způsobit dotyčnému "fyzickou či psychickou újmu". Za porušení tohoto zákazu by hrozilo vězení až jeden rok a pokuta 45.000 eur (1,2 milionu Kč).

Francouzská ombudsmanka Claire Hédonová uvedla, že zákon přináší "významné riziko podkopání základních práv", včetně svobody tisku. Zveřejňování snímků policistů a četníků při zásazích je podle ní nezbytné pro fungování demokracie.

Novináři varují, že přijetí zákona by mohlo vést k autocenzuře. Další kritici upozorňují, že zveřejnění podobných fotografií v minulosti několikrát pomohlo při odhalování policejní brutality, například při zásazích na demonstracích.

Ministr vnitra Gérald Darmanin ale kritiku odmítá. Policejní zásahy se podle něj "samozřejmě" budou moci nadále fotografovat nebo filmovat. Zákon však považuje za potřebný, neboť příslušníci bezpečnostních složek čelí v případě zveřejnění identity výhrůžkám a například ženy, které slouží u policie, i výzvám ke znásilnění.

Article 24 de la proposition de loi sur la sécurité globale :



Les journalistes et les citoyens pourront-ils continuer de filmer une intervention de police ? OUI



Mais pourra-t-on faire des appels au meurtre, au viol et jeter nos policiers en pâture sur les réseaux sociaux ? NON pic.twitter.com/ojzr67e9rE — Gérald DARMANIN (@GDarmanin) November 17, 2020

Národní shromáždění bude o zákonu hlasovat příští týden a pokud ho schválí, dostanou normu na stůl senátoři.