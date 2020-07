Francie doporučuje necestovat do Katalánska, zpřísňuje i Norsko

"Silně doporučujeme Francouzům, aby se vyvarovali cest do Katalánska, dokud se tamní situace nezlepší," řekl dnes francouzský premiér Jean Castex. Kromě toho šéf vlády oznámil, že lidé, kteří do Francie přijedou z 16 zemí mimo EU, kde je v současné době koronavirová pandemie nejvíce na vzestupu, se budou muset prokázat negativním testem na covid nebo nastoupit do karantény. Mezi těmito zeměmi jsou například Spojené státy nebo Alžírsko, uvedla agentura AFP.

Dokonce celé Španělsko budou nově za rizikovou oblast považovat norské úřady. Ministryně zemědělství Olaug Bollestadová dnes oznámila, že od soboty bude pro všechny navrátilce ze Španělska povinná desetidenní karanténa. Podle nařízení zdravotnických expertů mají do Norska volný vstup lidé přijíždějící ze zemí, kde je aktuálně 20 a méně nakažených koronavirem na 100.000 obyvatel, ve Španělsku je nyní infikovaných 30,9 na 100.000 osob. Podle televize NRK je nyní na dovolené ve Španělsku zhruba 12.000 Norů.

Italský ministr zdravotnictví Roberto Speranza dnes podepsal nařízení, podle nějž mají povinnou karanténu lidé, kteří se v posledních dvou týdnech vrátili z Bulharska či Rumunska. "Virus jsme stále neporazili a je pořád v oběhu. Proto musí být nanejvýš obezřetní," vysvětlil ministr.

Rumunsko tento týden dva dny za sebou zaznamenalo rekordní nárůst počtu nakažených o více než tisícovku. Místní úřady v této souvislosti uvažují o přísné karanténě pro desítky malých měst.