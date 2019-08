Francie představila kandidátku na eurokomisařku, Macron s ní má velké plány

Goulardová (54) si podle prezidentského paláce vydobyla v evropské politice uznání a má šanci "hrát v komisi významnou roli" v době, která je pro Evropu klíčová.

Viceguvernérka centrální banky se stala už v roce 2016 členkou hnutí Vpřed! současného prezidenta Emmanuela Macrona, které se později změnilo ve stranu Republika v pohybu. Od poloviny května do poloviny června 2017 byla členkou prvního kabinetu premiéra Édouarda Philippa a na starosti měla resort obrany. Z vlády odešla kvůli aféře se zaměstnáváním asistentů, která se týkala její bývalé strany MoDem. Sama Goulardová v této kauze žádnému obvinění nečelí.

#BFMTV demande pourquoi on propose #SylvieGoulard comme à la #CommissionEuropéenne

OK

C’est une fidèle de #Macron qui l’a virée à regret au bout d’un mois à cause de l’affaire du #Modem, on resserre les rangs en #Macronie

Pas de quoi, @BFMTV#GiletsJaunespic.twitter.com/pTMjkiPYau