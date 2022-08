Francie hlásí první možný případ přenosu opičích neštovic z člověka na psa

Mužům, kteří spolu žijí ve volném vztahu, lékaři diagnostikovali opičí neštovice v pařížské nemocnici na začátku června. Podle zprávy zveřejněné minulý týden v časopise The Lancet se dvanáct dní poté, co se u nich projevily příznaky opičích neštovic, objevila nemoc také u jejich čtyřletého psa plemene italský chrtík. U zvířete se objevily léze a byl pozitivně testován na stejný typ opičích neštovic jako jeden z majitelů.

Podle zprávy muži uvedli, že nechali svého psa spát s nimi v posteli. Od projevu prvních příznaků u nich, ale předtím, než se objevily příznaky u psa, dbali na to, aby se jejich zvíře nepřibližovalo k jiným zvířatům ani lidem.

"Rychlost nástupu příznaků u obou pacientů a následně i u jejich psa naznačuje, že byl vir opičích neštovic přenesen z člověka na psa," napsali autoři zprávy a vyzvali, aby studie podnítila diskuzi o tom, zda je třeba domácí zvířata izolovat od majitelů, kteří se virem opičích neštovic nakazí.

"Jedná se o první případ, kdy došlo k přenosu viru ze zvířete na člověka," potvrdila expertka WHO Rosamund Lewisová. Dodala, že situace není překvapivá a tento typ přenosu WHO předpokládala. Dosavadní doporučení ohledně opičích neštovic vybízelo, aby domácí zvířata byla izolována od členů rodiny, kteří se mohli nakazit.

Zatím není jasné, zda nakažený pes bude schopen přenést virus zpět na člověka. Nicméně domácí mazlíčci, kteří žijí v úzkém kontaktu s někým, kdo měl příznaky opičích neštovic, by měli být podle Centra pro kontrolu a prevenci nemocí (CDC) izolováni doma a mimo dosah jiných zvířat a lidí po dobu 21 dní. Nakažení lidé by se ke zvířatům neměli přibližovat a - pokud je to možné - měli by požádat někoho jiného v domácnosti, aby se o mazlíčka postaral.