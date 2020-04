Francie hlásí už více než 4500 obětí koronaviru

Francouzské ministerstvo zdravotnictví už několik dní upozorňuje, že počet obětí, který zveřejňuje, není úplný. V aktuální bilanci 4503 mrtvých jsou jen lidé, kteří nemoci COVID-19 podlehli v nemocnicích. Sčítání obětí v léčebnách dlouhodobě nemocných či domovech seniorů stále není dokončené, podle zástupce ministerstva Jérômea Salomona jich je ale nejméně 884. Celkem je tedy obětí přinejmenším 5387.

V současnosti je ve francouzských nemocnicích kvůli nakažení koronavirem více než 26.000 lidí, z nichž téměř 6400 musí být na dýchacích přístrojích. Asi třetinu z nich tvoří lidé nad 60 let, 90 z těchto pacientů je mladších 30 let. Těžkých případů vyžadujících umělé dýchání ve srovnání se středou přibylo o 382.

Za posledních 24 hodin přibylo ve Francii více než 2000 potvrzených případů nákazy. Celkem jich tak je již 59.105. Více než 12.000 lidí se ale již z nemoci COVID-19 zotavilo, asi pět set v posledních 24 hodinách.

Nemoc COVID-19 se u lidí projevuje podobnými příznaky, jaké má sezónní chřipka. Podle Salomona ale v současnosti již naprostá většina nových případů souvisí s koronavirem. "Chřipka z většiny regionů už zmizela," uvedl.

Francie se pokouší v posledních dnech pomáhat přetíženým nemocnicím v obzvlášť postižených oblastech, kterými jsou region Grand Est na východě země a Paříž a její okolí. Transportuje proto pacienty se zvlášť těžkým průběhem nemoci do méně zasažených částí země, ale i do Německa, Rakouska, Lucemburska a Švýcarska. Převezeno bylo podle Salomona již celkem 439 pacientů.

Kromě nemocnic jsou přetížené i pohřební ústavy. Úřady dnes oznámily, že se na márnici dočasně změní i část největší evropské tržnice ve městě Rungis jižně od Paříže. První rakve by měly dorazit do jedné z hal již v pátek. Od pondělí budou moci přicházet pozůstalí, kteří se budou smět se svými blízkými na místě rozloučit, než se rakve převezou na hřbitovy či do krematorií. Jakou bude mít provizorní márnice kapacitu, úřady neuvedly. Podle listu Le Parisien by zde ale mohlo být najednou 800 až 1000 rakví.

Jedna hala na tržnici Rungis se dočasně na úložiště rakví proměnila již v roce 2003, kdy Francii postihla vlna veder, která si vyžádala asi 15.000 úmrtí.