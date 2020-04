Francie má přes 10 000 obětí koronaviru

— Autor: Libor Novák / EuroZprávy.cz / ČTK

Ve Francii už mají přes 10.000 obětí koronaviru. Za uplynulý den zemřelo v nemocnicích a domovech pro seniory 1417 lidí, a bilance se tak zvýšila výrazně více, než v pondělí, kdy bylo nových obětí 833. Oznámilo to dnes ministerstvo zdravotnictví. Co do počtu obětí je nyní Francie s 10.328 mrtvými čtvrtou nejhůře postiženou zemí po Itálii, Španělsku a USA.