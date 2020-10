Francie nepovolí širší používání hydroxychlorochinu

Podle francouzského úřadu dosavadní klinické studie dostatečně neprokázaly, že by podávání hydroxychlorochinu pacientům s covidem-19 mělo přínos. Ba naopak látka může zvýšit riziko u pacientů s onemocněním srdce. "Rozhodnutí ale může být změněno, pokud výsledky klinických studií výrazně změní dosavadní poznatky," uvedl úřad.

Žádost o širší experimentální využití látky podala univerzitní nemocnice v Marseille, jejíž infekční oddělení vede Didier Raoult. Ten v březnu provedl studii na 24 pacientech s koronavirem, kterým začal podávat hydroxychlorochin. Podle jeho tvrzení po šesti dnech u tří čtvrtin z pacientů, kterým látku podával, koronavirus vymizel. Vědecký časopis, který studii vydal, později uvedl, že článek nesplnil očekávaný standard.

V říjnu vydaná studie WHO uvedla, že hydroxychlorochin nemá vliv na úmrtnost pacientů s covidem-19 ani na délku jejich hospitalizace. Ke stejnému závěru studie došla i v případě látky remdesivir. Představitelé WHO dnes uvedli, že chystají pravidla pro používání remdesiviru v léčbě pacientů s covidem-19. Dokument by měl být zveřejněný do "tří nebo čtyř týdnů". Zakoupení několik tisíc dávek tohoto léku v hodnotě 205 milionů korun odsouhlasila v říjnu také česká vláda.