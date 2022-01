Francie očkovaným usnadní cesty z Británie, odpadne uvádění důvodu i karanténa

Po příjezdu z Británie do Francie už očkovaní nebudou muset na dva dny do karantény. Nadále však bude po všech vyžadován negativní PCR test nebo rychlotest provedený nanejvýš 24 hodin před příjezdem do země.

Neočkovaní lidé budou muset dál pro cestu do Francie z Británie a naopak uvést její důležitý důvod. Kromě toho musí předem potvrdit svou cílovou adresu ve Francii a na ní zůstat deset dní v karanténě. Její dodržování kontroluje policie.

Omezení v cestování mezi Francií a Británií Paříž zavedla v prosinci z důvodu ochrany před šířením varianty koronaviru omikron. Vzhledem k tomu, že tato varianta už převážila i ve Francii, je možné přísné restrikce očkovaným uvolnit, vysvětlil Castex.

Francie, která je jednou z nejvíce proočkovaných zemí v Evropě, tento týden zachytila rekordních více než 368.000 nových případů koronavirové infekce za den. Sedmidenní průměr počtu nových případů za den se blíží 270.000, což se projevilo také v nárůstu počtu hospitalizací.