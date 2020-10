Francie ohlásila rekord, téměř 17 tisíc nakažených koronavirem za den

Úhrnný počet infikovaných ve Francii, kde žije bezmála 67 milionů lidí, stoupl o 16.972 nově nakažených na 606.625 případů. Počet mrtvých pacientů s nemocí covid-19 stoupl o 49 na 32.198.

Předchozí rekordní přírůstek nově infikovaných, 16.096 lidí, byl z minulého týdne.

Co se týče počtu nakažených, Francie se globálně těsně nedostala do desítky nejvíce postižených zemí. Co do počtu mrtvých je Francie celosvětově osmá; z evropských zemí pak třetí po Británii a Itálii a před Španělskem, vyplývá z údajů vedených americkou Univerzitou Johnse Hopkinse.