Francie pomáhá v Doveru s testy uvázlých řidičů, Češi se vrací domů na Vánoce

Ministr zahraničí Tomáš Petříček dnes oznámil, že se situace pohnula a část Čechů se stihne vrátit na Štědrý večer domů. Na twitteru napsal, že první české kamiony a autobusy se studenty programu Erasmus jsou už ve Francii a v Německu a postupně se v Británii testují další Češi.

Česká republika zastavila cesty letadlem z Británie v pondělí, od středečního poledne se už ale mohou Češi z britských ostrovů letecky vracet. Před nástupem do letadla ale musejí předložit negativní test na koronavirus. České aerolinie ve středu v podvečer vypravily speciální let z Londýna, stroj přistál ve 22:48 v Praze. Cestující musejí po návratu do karantény a po pěti dnech si mohou nechat udělat další test.

Francouzská velvyslankyně v Británii Catherine Colonnaová sdělila, že 26 francouzských hasičů do Doveru dopravilo tisíce rychlotestů a od časného rána je rozdávají řidičům kamionů.

Truckers waiting in Dover say they feel like they have been taken advantage of by President Macron playing “the politics game”.



Get more on this story here: https://t.co/qC8RGfWs0O pic.twitter.com/KZ4UuqGXam