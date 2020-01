Francie pomůže Řecku s navracením uprchlíků, chce jednat s africkými státy

— Autor: EuroZprávy.cz / ČTK

Francie nabídla Řecku pomoc při navracení odmítnutých žadatelů o azyl do zemí jejich původu. Podle agentury AFP to dnes v Aténách oznámil náměstek francouzského ministra vnitra Laurent Nuñez. Paříž již v prosinci sdělila, že přijme 400 utečenců z Řecka jako znamení "podané ruky" Aténám. Ty dlouhodobě volají po sdílení nákladů spojených s příchodem migrantů, kteří povětšinou směřují do západní Evropy.