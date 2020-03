Francie převezla další nakažené do Německa

Francouzské úřady chystají i další cestu speciálního rychlovlaku, který má převézt pacienty ve vážném stavu z Paříže do méně postižených regionů.

Vrtulník francouzské armády dnes přepravil několik pacientů z Met do Essenu, další vojenské letadlo transportovalo šest lidí s koronavirem z Mylhúz do Hamburku. Francouzská ministryně obrany Florence Parlyová na twitteru Německu za pomoc poděkovala. V minulých týdnech pacienty z přetížených francouzských nemocnic přijala také zdravotnická zařízení v Lucembursku a ve Švýcarsku.

Úřady se snaží snížit nápor na nemocnice především v Alsasku a Lotrinsku nejen převozem pacientů s nemocí COVID-19 do okolních zemí, ale i do méně postižených oblastí v samotné Francii. Ve středu by měl z okolí Paříže, která je kromě východního regionu Grand Est další silně postiženou oblastí, vyrazit speciálně upravený rychlovlak TGV, který poveze 38 pacientů s koronavirem. Transportovat by je měl do nemocnic v jiné části země. Kam přesně nakažení zamíří, zdravotnické úřady ale sdělit odmítají. Podle stanice France 3 by to měla být Bretaň.