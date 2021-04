Francie prodlouží rozestupy mezi vakcínami a začne očkovat všechny starší 55 let

Ve Francii jsou používané vakcíny na tomto principu Pfizer/BioNTech a Moderna. Francie se tímto krokem snaží urychlit očkování a zajistit alespoň první dávku přípravku proti nemoci covid-19 co nejvyššímu počtu lidí.

Od pondělí se mohou ve Francii k očkování nově přihlásit všichni občané nad 55 let, včetně těch bez zdravotních obtíží, oznámil také ministr Véran. Zdravotníci jim budou podávat přípravky od společností AstraZeneca a Johnson & Johnson. Vakcína AstraZeneca se ve Francii od 19. března používá výhradně pro lidi nad 55 let, než lékové agentury zjistí další podrobnosti k několika ojedinělým případům krevních sraženin.

Vakcínu Johnson & Johnson francouzský lékový úřad schválil 12. března, první zásilka 200.000 dávek by do Francie měla dorazit v pondělí, píše list Le Monde. Podle ministra očkovací látky dorazí do Francie o týden dříve, než se původně očekávalo.

Ve Francii, která má 67 milionů obyvatel, se od začátku epidemie virem SARS-CoV-2 nakazilo téměř pět milionů lidí a téměř 100.000 jich zemřelo. Francouzská očkovací strategie začala s vakcinací u nejstarších obyvatel, zejména rezidentů domovů pro seniory a podobných zařízení. Mezi jejich obyvateli již dostalo obě dvě dávky očkování na 75 procent lidí. U seniorů nad 75 let mimo tato zařízení je proočkovanost jen přibližně 35 procent, píše list Le Monde. Tento týden Francie překonala hranici deseti milionů naočkovaných.