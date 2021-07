Francie schválila covid pas a povinné očkování zdravotníků.

Zákon umožní od začátku srpna rozšířit povinnost prokázat se zdravotním pasem, který dokládá bezinfekčnost, o další místa, například restaurace nebo obchodní centra. Nyní tato povinnost platí v případě kin, muzeí, sportovišť a všech míst, kde je více než 50 lidí. Ze zákona nakonec vypadlo kontroverzní ustanovení, že zdravotníci, kteří se odmítnou nechat očkovat, budou propuštěni. Ve schválené verzi jim hrozí jen pozastavení platu.

V dolní komoře parlamentu, Národním shromáždění, pro zákon hlasovalo 156 poslanců, 60 jich bylo proti a 14 se zdrželo. K nejhlasitějším a nejvytrvalejším kritikům patřil krajně levicový politik Jean-Luc Mélenchon, který normu vidí jako "podmíněnou svobodu". V Senátu pro návrh zákona, který se snaží zabránit dalšímu zhoršení pandemie, hlasovalo 195 zákonodárců, 129 jich bylo proti.

Zákon ještě musí schválit Ústavní rada, nejvyšší soudní instituce ve Francii. Bude hodnotit, zda je norma v souladu s platnými zákony. Zákon radě předkládá premiér Jean Castex, který ho od začátku podporuje.

Zdravotní pas obsahuje informace o prodělání nemoci covid-19, absolvovaném očkování a testech. Od 1. srpna bude podmínkou pro návštěvu restaurací a nákupních center či pro cesty do zámořských území Francie a na Korsiku. Prokázat se pasem budou muset Francouzi také ve zdravotnických zařízeních či při vnitrostátních letech a delších cestách po železnici. Ze zákona plyne od srpna také povinnost izolovat se v případě pozitivního testu. Pro mládež začnou všechny tyto podmínky platit až 30. září, kdy už by měl být dostatek vakcín i pro tuto věkovou skupinu.

Proti zdravotním pasům v sobotu protestovalo po celé Francii 160.000 lidí. V Paříži bylo demonstrujících 11.000. Prezident Emmanuel Macron uznal právo demonstrantů vyjadřovat své názory "v poklidu, za vzájemného respektu", zároveň ale kritizoval aktéry stojící za "iracionální, někdy cynickou a manipulativní mobilizací" proti vakcínám.

Mezi demonstranty byli podle AP také zdravotníci v bílých pláštích. Mnozí z nich říkají, že na internetu kolují nepravdivé informace o očkování, mají obavy z dlouhodobých dopadů vakcíny na zdraví a žádají více času na rozhodnutí. Někteří z nich se odmítli nechat očkovat, ačkoliv vědí, že jim to od 1. srpna prakticky znemožní pracovat ve zdravotnictví.

Agentura AP také upozorňuje, že francouzská neochota nechat se očkovat může souviset se zdravotnickými skandály s vakcínami, prášky na hubnutí nebo vadnými prsními implantáty, které v minulosti otřásly důvěrou Francouzů ve zdravotnictví.

Pravidla a omezení, která zavádí právě schválený zákon, ohlásil prezident Macron již 12. července. Ministr zdravotnictví Olivier Véran po schválení normy opětovně prohlašoval, že vláda bude zdravotní pasy používat velmi vzácně a jen po omezenou dobu.

Platit by zdravotní pasy měly během nouzového stavu. Vláda původně navrhovala jeho platnost až do 31. prosince, parlament ho však schválil jen do 15. listopadu a jeho další prodloužení by opět muselo projít hlasováním v parlamentu, píše list Le Monde.