Francie se nadále potýká s epidemií covid-19, přibylo téměř sto obětí

Denní nárůst počtu úmrtí spojovaným s covidem-19 se ve Francii vrátil na úroveň před čtvrtkem, kdy ministerstvo zdravotnictví ohlásilo 351 zemřelých pacientů s koronavirem. To bylo o 268 více než ve středu a nejvíce od konce dubna.

Počet nakažených lidí v nemocnicích klesl na nynějších 19.432 z pátečních 19.861. Na jednotkách intenzivní péče zůstává 2132 pacientů s covidem-19; v pátek jich bylo 2203, informuje Reuters.

Francie začala 11. května uvolňovat osmitýdenní karanténní opatření, která patřila k nejpřísnějším v Evropě. Během nich byly pro veřejnost uzavřeny obchody vyjma těch, které prodávají potraviny a základní životní potřeby, a dalších strategických podniků či továren.

Lidé nesměli na pláže ani do parků. Nyní se začínají otevírat obchody a povolen je vstup do lesoparků; o otevření pláží se rozhoduje případ od případu podle oblastí, pokud o to požádají místní starostové. Uzavřené í nejméně do června zůstávají restaurace, bary i divadla.