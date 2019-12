Francie uleví Řecku. Přijme stovky azylantů

Podle francouzského ministerstva vnitra čelí Atény migračnímu tlaku. Do Řecka letos dorazilo podle OSN přes 100.000 utečenců. Více než polovina, respektive asi 55.000, jich připlula na řecké ostrovy v Egejském moři, které jsou nedaleko pobřeží Turecka. Utečenecké tábory jsou tam ale přeplněné a podmínky v nich nedávno odsoudili vysocí činitelé OSN i Rady Evropy.

"Chceme pomoci Řecku čelit rostoucím migračním tokům z posledních měsíců," prohlásil francouzský velvyslanec v Řecku Patrick Maisonnave. "Nenecháme Řecko bez pomoci tváří v tvář humanitárním problémům a sousednímu Turecku, které už několikrát hrozilo, že 'otevře dveře' migrantům. Žádná země nemůže čelit těmto problémům sama," dodal.

Francie se domnívá, že by dnes oznámené rozhodnutí mohlo být základem pro budoucí trvalé opatření, na němž by se podílely všechny členské státy EU. "Musíme směřovat k přepracování evropského azylového systému. Urgentní rozhodnutí, které jsme učinili v tomto konkrétním případě s Řeckem, by se mohlo stát opatřením s trvalou strukturou, na němž by se podíleli všichni," řekl agentuře AFP nejmenovaný zdroj z francouzského ministerstva vnitra.

Otázka stálého mechanismu na přerozdělování migrantů je jedním z hlavních sporných bodů v EU od roku 2015. Proti opatření vystupují především země visegrádské čtyřky (V4), tedy Česká republika, Slovensko, Polsko a Maďarsko. Po složitých vyjednáváních se v roce 2015 většina států dohodla na přerozdělení 160.000 migrantů, kteří přišli do Řecka a do Itálie. Země bloku ale nakonec přijaly pouze 29.000 utečenců, do Francie jich zamířilo 2700.

V táborech na řeckých ostrovech je teď kolem 37.000 lidí, ačkoliv byly původně zamýšleny maximálně pro 6300 osob. Řecko nedávno některé utečence přemístilo z ostrovů na pevninu a slibuje, že v blízké době tak učiní u dalších 20.000 lidí. Atény dlouhodobě volají po sdílení nákladů spojených s příchodem migrantů, kteří povětšinou směřují do západní Evropy.