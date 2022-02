Francie vysílá stíhačky a stovky vojáků jako posily pro NATO na východě

Paříž chce také urychlit přesun taktické skupiny 500 vojáků do Rumunska, uvedla dnes agentura Reuters s odvoláním na Elysejský palác. V obou případech jde o reakci na ruskou invari na Ukrajinu.

Stanice BFMTV na svém webu uvedla, že 500 vojáků pravděpodobně s obrněnými vozidly AMX 10 a Griffons se má přesunout do Rumunska, které sousedí s Ukrajinou. A na počátku března by se dvě stovky vojáků horské pěchoty měly přemístit do Estonska, které sousedí s Ruskem a od Ukrajiny je odděleno Lotyšskem a Běloruskem.

Francouzské letectvo má posílit obranu vzdušného prostoru nad Pobaltím čtyřmi stíhačkami Mirage 2000. Brzy má také začít mise dvou stíhaček Rafale, které za podpory tankovacích letounů budou trvale létat nad Evropskou unií, dodala stanice BFMTV.