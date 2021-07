Francie zpřísní podmínky pro neočkované přijíždějící z některých zemí

Britské úřady zároveň podle stanice BBC informovaly, že plně očkovaní cestující, kteří se vrátí do Anglie a Walesu z Francie, budou muset i po pondělku nastoupit karanténu, přestože u příjezdů z mnoha jiných zemí se pravidla od nového týdne zmírní.

Cestující z Británie se dosud museli při překročení francouzských hranic prokazovat testem ne starším 48 hodin a lidé přijíždějící ze Španělska, Portugalska, Kypru, Řecka a Nizozemska testem ne starším 72 hodin.

Kancelář francouzského premiéra zároveň sdělila, že ode dneška budou zrušena omezení pro cestující ze všech zemí, kteří mají ukončené očkování jednou z vakcín uznávanou Evropskou agenturou pro léčivé přípravky (EMA), tedy očkovacím preparátem od výrobců Pfizer/BioNTech, Moderna, AstraZeneca a Johnson & Johnson. Kromě toho bude Francie od nynějška uznávat také očkování vakcínou Covishield, kterou vyrábí s licencí od AstraZeneky indická společnost Serum Institute.

Lidé, kteří se vrátí do Anglie nebo Walesu z Francie, budou i po 19. červenci muset nastoupit desetidenní izolaci, a to i v případě, že byli v Británii plně očkováni. Od stejného data se přitom ruší povinnost izolace při návratu do Spojeného království z ostatních zemí z takzvaného oranžového seznamu. Podle britské vlády však ve Francii přetrvávají případy varianty beta, která byla poprvé zaznamenána v Jihoafrické republice.