Francii opět zachvátily protesty, lidé se bouří proti návrhu zákona o bezpečnosti

— Autor: EuroZprávy.cz / ČTK

V sedmdesáti francouzských městech se dnes tisíce občanů vydaly na pochod na protest proti návrhu kontroverzního zákona o globální bezpečnosti. Na jeho základě by hrozilo vězení lidem, kteří by zveřejnili fotografie policistů s úmyslem ublížit jim. Podle kritiků by však nařízení narušilo svobodu tisku a právo občanů na informace, píší francouzská média.