Francouzi jdou počtvrté za dva měsíce k volbám, rozhodnou o složení Sněmovny

První kolo minulou neděli sice Macronova centristická koalice Spolu (Ensemble) s 25,72 procenta hlasů vyhrála, ale jen velmi těsným rozdílem (o necelou desetinu procentního bodu) před Mélenchonovou aliancí NUPES (Nová lidová, socialistická a ekologická unie), která dostala 25,66 procenta. Třetí skončila s 18,68 procenta krajně pravicová strana Národní sdružení (RN) Marine Le Penové.

Klíčové v neděli bude, kolik voličů odradí už čtvrté hlasování za dva měsíce. Minulou neděli jich přišlo jen 47,5 procenta, což byla pro první kolo parlamentních voleb rekordně nízká účast. Podle analytiků voliči v posledních letech ztrácejí zájem o parlamentní volby částečně právě proto, že se konají tak brzy po volbách prezidentských. Vybírání poslanců považují mnozí Francouzi za méně důležité, navzdory tomu, že parlament schvaluje zákony.

V dubnových prezidentských volbách Mélenchon jen těsně skončil třetí, a nepostoupil tak do rozhodujícího druhého kola, v němž Macron opět porazil Le Penovou. Nyní má sedmdesátiletý politický veterán s koalicí NUPES podle průzkumů šanci na 150 až 210 křesel z celkových 577, zatímco Macronově alianci slibují průzkumy 255 až 300 hlasů oproti nynějším asi 346. Hrozí tak, že Macron na potřebnou většinu 289 křesel nedosáhne a bude muset hledat podporu dalších spojenců. Jen těžko tak bude prosazovat své reformy, například důchodovou.

Macronův plán zvýšení věkové hranice pro odchod do důchodu z 62 na 65 let patřil k nejviditelnějším bodům jeho prezidentské kampaně. Mélenchon naopak navrhuje důchodový věk snížit na 60 let a kromě toho se snaží voliče oslovit zvýšením minimální mzdy o 15 procent či zmrazením cen základních potravin. Nicméně i uvnitř Mélenchonovy koalice, která zahrnuje kromě jeho strany Nepodrobená Francie (LFI) také komunisty, socialisty a zelené, panují rozpory, například v názoru na členství v EU. To pevně podporují zelení a socialisté na rozdíl od druhých dvou členů koalice.

Podle opozice i některých analytiků francouzský prezident zřejmě velké obavy ze ztráty většiny v parlamentu nemá, když místo kampaně cestuje po Evropě. Tento týden byl v Rumunsku, v Moldavsku či v Kyjevě, kde podpořil Ukrajinu v její snaze získat postavení kandidáta členství v Evropské unii. K volebnímu programu svého největšího soupeře řekl: "Zmiňují 20krát slovo daně a 30krát slovo zákaz, tak jasně vidíte, o čem ten program je."

Nicméně svým ministrům Macron pohrozil, že přijdou o křeslo ve vládě, pokud v neděli ve svých obvodech nevyhrají. Prohrát by mohli mimo jiné ministr pro evropské záležitosti Clément Beaune či ministryně pro životní prostředí Amélie de Montchalinová, kteří v první kole skončili za kandidáty NUPES.

Francouzský systém voleb do Národního shromáždění je dvoukolový většinový a poměrně složitý. Pokud v prvním kole v daném obvodu nikdo nezíská většinu, postupují do druhého kola ti, kteří dostali víc než 12,5 procenta, nebo minimálně první dva kandidáti.

Volební místnosti se v neděli otevřou v 08:00 a na většině míst se uzavřou v 18:00, v některých velkých městech se ovšem bude hlasovat až do 20:00.