Francouzská armáda na severu Afriky zneškodnila desítky islamistů

Armáda neupřesnila počty zraněných či zabitých džihádistů, hovoří pouze o jejich "neutralizaci" či "vyřazení z boje". Operace provedené v posledních dnech údajně cílily na skupiny s vazbami na teroristické sítě Islámský stát (IS) a Al-Káida.

Ve čtvrtek a dnes podle armádního prohlášení francouzští vojáci zasahovali v zóně Liptako-Gourma nedaleko místa, kde se potkávají hranice tří jmenovaných států. Jejich úsilí vedlo k "neutralizaci dvacítky teroristů, jakož i ke zničení několika vozidel," uvedl mluvčí generálního štábu plukovník Frédéric Barbry. Operaci prý podporovaly dva vrtulníky, bezpilotní letoun Reaper a "hlídka (stíhaček) Mirage 2000".

Příslušníci mise Barkhane byli kromě toho tento týden v akci v neupřesněné lokalitě, kde byla zjištěna aktivita bojovníků jedné z afrických odnoží IS. "Islámský stát v širší Sahaře" nedávno Paříž označila za hlavního nepřítele své mise v oblasti Sahelu. Dvojice nových operací údajně vyústila ve "vyřazení desítky teroristů z boje".

Mise Barkhane podporuje země Sahelu v jejich snaze čelit islamistickým skupinám, jejichž aktivita se poslední době sílí. Francie aktuálně do regionu vysílá posily a její kontingent by se zde měl do konce měsíce rozrůst ze 4500 na 5100 vojáků.

Jednotky budou podle AFP soustředěny ve zmíněné oblasti "tří hranic", kde je situace nejhorší. Například v pondělí odsud byl hlášen útok neznámých ozbrojenců, kteří zabili nejméně 18 civilistů. Jen v Burkině Faso si už letos podobné útoky vyžádaly nejméně 110 životů.